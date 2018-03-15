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Бен Аффлек намерен вернуться в семью

Сегодня, 09:36
Сейчас знаменитый актер Бен Аффлек находится в отношениях с продюсером Линдсэй Шукус.

Бен Аффлек намерен вернуться в семью
Но до сих пор остаются неясными отношения актера с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. По словам близких друзей пары, Бен хочет вернуться в экс-супруге, но пока что ждет нужного момента.

Бен Аффлек намерен вернуться в семью


«Несколько раз он звонил ей и умолял вернуться. Дженнифер дала понять, что ей это абсолютно неинтересно», — поделился источник.

Напомним, что Аффлек и Гарнер пробовали несколько раз воссоединиться и решить возникшие проблемы, но так и не смогли договориться.

Бен Аффлек намерен вернуться в семью

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Ключевые слова: Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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