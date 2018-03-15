Бен Аффлек намерен вернуться в семью

Но до сих пор остаются неясными отношения актера с бывшей супругой Дженнифер Гарнер. По словам близких друзей пары, Бен хочет вернуться в экс-супруге, но пока что ждет нужного момента.«Несколько раз он звонил ей и умолял вернуться. Дженнифер дала понять, что ей это абсолютно неинтересно», — поделился источник.Напомним, что Аффлек и Гарнер пробовали несколько раз воссоединиться и решить возникшие проблемы, но так и не смогли договориться.