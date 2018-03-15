Кара Делевинь разместила обнаженную фотографию

Но на днях Кара решила исправить это и обрадовала подписчиков новым снимком, причем очень даже деликатным. На снимке модель запечатлена в обнаженном виде в ванне с водой.Кадр был сделан в 2013 году, но до этого нигде не публиковался. Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Снимок за довольно короткое время набрал огромное количество просмотров.