Кадр был сделан в 2013 году, но до этого нигде не публиковался. Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Снимок за довольно короткое время набрал огромное количество просмотров.
Кара Делевинь разместила обнаженную фотографию
Сегодня, 09:41
В последнее время в микроблоге модели и актрисы Кары Делевинь перестали появляться фотографии из повседневной жизни.
Но на днях Кара решила исправить это и обрадовала подписчиков новым снимком, причем очень даже деликатным. На снимке модель запечатлена в обнаженном виде в ванне с водой.
Кадр был сделан в 2013 году, но до этого нигде не публиковался. Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Снимок за довольно короткое время набрал огромное количество просмотров.
Кадр был сделан в 2013 году, но до этого нигде не публиковался. Пользователи Сети пришли в восторг от фотографии. Снимок за довольно короткое время набрал огромное количество просмотров.
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Ключевые слова: Кара Делевинь
Количество просмотров: 5 655
Количество просмотров: 5 655
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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