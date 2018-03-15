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Кендалл Дженнер раскрыла правду, почему не афиширует свою личную жизнь

Сегодня, 14:51
Кендалл Дженнер выросла в знаменитой семье, но тем не менее ее личная жизнь окутана тайной.

Кендалл Дженнер раскрыла правду, почему не афиширует свою личную жизнь
Девушка не любит распространяться о своих взаимоотношениях, поэтому даже неизвестно, с кем она встречается. Из-за этого возникают слухи о нетрадиционной ориентации Кендалл.

Кендалл Дженнер раскрыла правду, почему не афиширует свою личную жизнь


"Думаю, так происходит, потому что я не такая, как мои сестры, которые говорят: "Вот я и мой бойфренд". Меня никогда не видели с парнем. Я всегда делала все возможное, чтобы вести себя с парнями сдержанно.

Кендалл Дженнер раскрыла правду, почему не афиширует свою личную жизнь


Не думаю, что я би- или гомосексуальная, но я не знаю! Кто знает?! Я не против этого, но никогда раньше не была в "том лагере"… Я боюсь быть понятой неправильно, потому что я не трансгендер, но у меня сильная энергетика. Я двигаюсь по-другому. Отвечая на ваш вопрос, готова признать, что я не гомосексуалистка. Мне нечего скрывать", - призналась модель.

Напомним, что некоторое время назад в Сети начали обсуждать возможную беременность Кендалл.

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Ключевые слова: Кендалл Дженнер

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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