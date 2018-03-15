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Новая песня Маши Вебер пробирает "До мурашек"

Сегодня, 19:41
Новая песня Маши Вебер – это история, наполненная светлой печалью, ода ушедшей любви.

Новая песня Маши Вебер пробирает "До мурашек"
О памяти терзающей сердце, о мыслях, не дающих покоя, когда фантомные образы любимого человека мешают заснуть. Осознание того, что любви и будущего нет ,и в тоже время неумирающая надежда - рвут на части душу героини . Борьба эмоций и разума, боль от безысходности и пустота разочарований с одной стороны, и непреодолимое притяжение, тоска и горящее пламенем сердце с другой. Героиня Маши, словно в мольбе, просит поскорее избавить ее от мучений, саму себя убеждая, что все закончилось и нужно "отпустить".

Новая песня Маши Вебер пробирает "До мурашек"


Метафоричность песни проскальзывает даже в ее названии. Она настолько измучена, что больше не жаждет любви и ласки, она просит безразличия "до предела" и "пустоты до мурашек". Голос певицы настолько эмоционален, что буквально касается сердца слушателя, проникает в самые глубины души и заставляет сопереживать. Тематика песни знакома многим, оригинальность текста на высоте, но самое главное – живые и неподдельные эмоции певицы.

Посмотреть лирик-видео и послушать новинку можно чуть ниже:


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Ключевые слова: Маша Вебер

Количество просмотров: 2 847
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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