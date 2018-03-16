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Анна Седокова намерена написать книгу о своих отношениях

Сегодня, 08:40
Популярная певица Анна Седокова является многодетной мамой, у нее две дочки и маленький сын Гектор.

Анна Седокова намерена написать книгу о своих отношениях
Исполнительница старается уделять своим детям как можно больше свободного времени. На днях Анна спросила у своих фолловерах, было бы интересно им прочитать о ее личной жизни.

Анна Седокова намерена написать книгу о своих отношениях


«Вы часто спрашиваете, что я читаю. Вот в это путешествие я решила взять минимум психологии и мотивации (видимо достаточно уже) и больше чувств! Это мой минимальный состав книг на дней семь. Я читаю много и безостановочно. Иногда перечитываю, чтобы переосмыслить… Могу поразмышлять об отношениях. Может даже книгу допишу. Только если вам это интересно. Писать про отношения?» — спросила Седокова.

Напомним, что до сих пор неизвестно имя отца третьего ребенка певицы, поэтому поклонникам наверное было бы интересно узнать секреты личной жизни артистки.

Анна Седокова намерена написать книгу о своих отношениях

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 1 417
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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