Анна Седокова намерена написать книгу о своих отношениях

Исполнительница старается уделять своим детям как можно больше свободного времени. На днях Анна спросила у своих фолловерах, было бы интересно им прочитать о ее личной жизни.«Вы часто спрашиваете, что я читаю. Вот в это путешествие я решила взять минимум психологии и мотивации (видимо достаточно уже) и больше чувств! Это мой минимальный состав книг на дней семь. Я читаю много и безостановочно. Иногда перечитываю, чтобы переосмыслить… Могу поразмышлять об отношениях. Может даже книгу допишу. Только если вам это интересно. Писать про отношения?» — спросила Седокова.Напомним, что до сих пор неизвестно имя отца третьего ребенка певицы, поэтому поклонникам наверное было бы интересно узнать секреты личной жизни артистки.