Пэрис Хилтон произвела фурор раритетным семейным снимком

В микроблоге Пэрис была опубликована фотография, которая вызвала восторг у ее фолловеров. На снимке запечатлена вся семья Хилтон много лет назад. Такие фото - редкость для Пэрис, поэтому его за короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.«Какие чудесные девочки, а мама просто прекрасна», «Ты выглядишь в точности, как мама!», «Теперь понятно, в кого ты такая красивая!», «Вы с мамой на одно лицо!!!», — пишут восторженные фолловеры.Стоит отметить, что сейчас Пэрис все свое время уделяет предстоящей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.