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Пэрис Хилтон произвела фурор раритетным семейным снимком

Сегодня, 08:47
На днях мама Пэрис Хилтон отмечала 59-летие, с чем ее и поздравила светская львица.

Пэрис Хилтон произвела фурор раритетным семейным снимком
В микроблоге Пэрис была опубликована фотография, которая вызвала восторг у ее фолловеров. На снимке запечатлена вся семья Хилтон много лет назад. Такие фото - редкость для Пэрис, поэтому его за короткое время посмотрели большое количество пользователей Сети.

Пэрис Хилтон произвела фурор раритетным семейным снимком


«Какие чудесные девочки, а мама просто прекрасна», «Ты выглядишь в точности, как мама!», «Теперь понятно, в кого ты такая красивая!», «Вы с мамой на одно лицо!!!», — пишут восторженные фолловеры.

Стоит отметить, что сейчас Пэрис все свое время уделяет предстоящей свадьбе с возлюбленным Крисом Зилка.

Пэрис Хилтон произвела фурор раритетным семейным снимком

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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