Актер в 13-летнем возрасте напоминает ботаника, хотя по его нынешнему образу можно было ожидать, что в юности он был бунтарем. Поклонники все же посчитали, что он, и будучи подростком, был очень симпатичным.
Детское фото Кита Харингтона удивило его поклонников
Сегодня, 08:52
После съемок в сериале "Игра престолов" Кит Харингтон стал одним из самых желанных мужчин для девушек по всему миру.
Но оказалось, что актер не всегда была таким мачо. Недавно было опубликовано фото, сделанное 18 лет назад. Поклонники удивились, узнав в маленьком мальчике в очках неподражаемого Харингтона.
Актер в 13-летнем возрасте напоминает ботаника, хотя по его нынешнему образу можно было ожидать, что в юности он был бунтарем. Поклонники все же посчитали, что он, и будучи подростком, был очень симпатичным.
Актер в 13-летнем возрасте напоминает ботаника, хотя по его нынешнему образу можно было ожидать, что в юности он был бунтарем. Поклонники все же посчитали, что он, и будучи подростком, был очень симпатичным.
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Ключевые слова: Кит Харингтон
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Количество просмотров: 1 898
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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