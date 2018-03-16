Детское фото Кита Харингтона удивило его поклонников

Но оказалось, что актер не всегда была таким мачо. Недавно было опубликовано фото, сделанное 18 лет назад. Поклонники удивились, узнав в маленьком мальчике в очках неподражаемого Харингтона.Актер в 13-летнем возрасте напоминает ботаника, хотя по его нынешнему образу можно было ожидать, что в юности он был бунтарем. Поклонники все же посчитали, что он, и будучи подростком, был очень симпатичным.