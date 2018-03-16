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Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy

Вчера, 23:06
Об этой девушке пишут все СМИ. Но лишь единицы знают, кем на самом деле является эта сексапильная красотка.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy
Появится на обложке культового мужского журнала более чем приятно, это значит тебя заметили, выделили из сотни претенденток.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Обложку весеннего номера журнала PLAYBOY Italia украсила европейская модель – Jacqueline Sappert.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Модель обладающая не только красивым телом, но и особой харизмой.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Концепт съёмки – «Малышка на миллион» был выбран не случайно, Жаклин активно занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и с недавнего времени увлеклась боксом. Съёмки прошли в России, в Академии бокса.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


«Это очень сильная и трудная в плане организации, концепта, идеи съёмка. Я впервые была в России и впервые работала с российской командой. Александр Мультиков – молодой, талантливый фотограф, работать с которым было одно удовольствие. Спокойствие, точность и профессионализм были ключевыми составляющими в съёмке. Каждое звено большой команды сработало дружно, идейно, а главное за результат. И наша работа была выбрана редакцией журнала и я стала девушкой месяца Playboy Italia»

- прокомментировала Жаклин.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Академия бокса уникальный спортивный клуб класса Премиум, сообщество разных людей, объединенных общими ценностями и интересами. Один из лучших спортивных залов для занятий единоборствами с различными уровнями подготовки, а также школа бокса для детей.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy


Команда Академии бокса – это профессиональные тренеры высокой квалификации, применяющие оригинальные тренерские методики.

Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy

← Группа "Кватро" выпустили лирик-видео...

Ключевые слова: Жаклин Саппет

Количество просмотров: 3 081
Автор: Mysha

Автор фото: Playboy

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