Жаклин Саппет украсила обложку мужского журнала Playboy

Появится на обложке культового мужского журнала более чем приятно, это значит тебя заметили, выделили из сотни претенденток.Обложку весеннего номера журнала PLAYBOY Italia украсила европейская модель – Jacqueline Sappert.Модель обладающая не только красивым телом, но и особой харизмой.Концепт съёмки – «Малышка на миллион» был выбран не случайно, Жаклин активно занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и с недавнего времени увлеклась боксом. Съёмки прошли в России, в Академии бокса.«Это очень сильная и трудная в плане организации, концепта, идеи съёмка. Я впервые была в России и впервые работала с российской командой. Александр Мультиков – молодой, талантливый фотограф, работать с которым было одно удовольствие. Спокойствие, точность и профессионализм были ключевыми составляющими в съёмке. Каждое звено большой команды сработало дружно, идейно, а главное за результат. И наша работа была выбрана редакцией журнала и я стала девушкой месяца Playboy Italia»- прокомментировала Жаклин.Академия бокса уникальный спортивный клуб класса Премиум, сообщество разных людей, объединенных общими ценностями и интересами. Один из лучших спортивных залов для занятий единоборствами с различными уровнями подготовки, а также школа бокса для детей.Команда Академии бокса – это профессиональные тренеры высокой квалификации, применяющие оригинальные тренерские методики.