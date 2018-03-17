Наталья Ветлицкая пожелала Виталине Цымбалюк-Романовской набраться терпения

После просмотра выпуска исполнительница встала на защиту Виталины и пожелала ей набраться терпения, чтобы выдержать агрессию со стороны бывшего мужа, Армена Джигарханяна.«Я слышала о нашумевшей истории, но не было повода интересоваться. А сейчас подумала: «Дай взгляну, раз под руку попалось. Кто же на самом деле эта женщина, о которой так много говорили?» Взглянула. Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не нанес ей непоправимых увечий. P.S: А для Армена Борисовича она была, конечно, подарком небес. Не знаю, понял он это или нет.Я сама хорошо знаю, что такое травля. Быдло-стадо и на мне пытается «оторваться» время от времени, и на многих тех, кого я лично знаю, поэтому мнение этого недалекого стада меня совершенно не интересует, – ответила Ветлицкая. – А Виталине я бы рекомендовала не обращать на них внимания и найти себе хороших адвокатов, которые защитят от агрессивного окружения ее бывшего мужа, если он сам не в состоянии это сделать».По мнению Натальи, Армен Борисович поступает неправильно, втягивая в свои семейные проблемы чужих людей.