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Наталья Ветлицкая пожелала Виталине Цымбалюк-Романовской набраться терпения

Сегодня, 14:38
Некоторое время назад певица Наталья Ветлицкая случайно увидела передачу "Жена" с участием Виталины-Цымбалюк-Романовской.

Наталья Ветлицкая пожелала Виталине Цымбалюк-Романовской набраться терпения
После просмотра выпуска исполнительница встала на защиту Виталины и пожелала ей набраться терпения, чтобы выдержать агрессию со стороны бывшего мужа, Армена Джигарханяна.

Наталья Ветлицкая пожелала Виталине Цымбалюк-Романовской набраться терпения


«Я слышала о нашумевшей истории, но не было повода интересоваться. А сейчас подумала: «Дай взгляну, раз под руку попалось. Кто же на самом деле эта женщина, о которой так много говорили?» Взглянула. Хорошая, искренняя, великодушная, нежная, местами наивная сильная дева. Настоящая богиня. Желаю, чтобы этот опыт не нанес ей непоправимых увечий. P.S: А для Армена Борисовича она была, конечно, подарком небес. Не знаю, понял он это или нет.

Наталья Ветлицкая пожелала Виталине Цымбалюк-Романовской набраться терпения


Я сама хорошо знаю, что такое травля. Быдло-стадо и на мне пытается «оторваться» время от времени, и на многих тех, кого я лично знаю, поэтому мнение этого недалекого стада меня совершенно не интересует, – ответила Ветлицкая. – А Виталине я бы рекомендовала не обращать на них внимания и найти себе хороших адвокатов, которые защитят от агрессивного окружения ее бывшего мужа, если он сам не в состоянии это сделать».

По мнению Натальи, Армен Борисович поступает неправильно, втягивая в свои семейные проблемы чужих людей.

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Ключевые слова: Наталья Ветлицкая, Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян

Количество просмотров: 5 252
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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