Алиса Вокс считает виноватым Сергея Шнурова в том, что ей пришлось оголиться на сцене

Алиса вспомнила о своей работе в группе и заявила о том, что Сергей Шнуров заставлял ее делать унизительные вещи. В июне 2014 года исполнитель вынудил девушку полностью оголиться на сцене во время выступления.«Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Все! С тех пор моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве», – делится Вокс.Алиса вспоминает, что после трехлетней работы в коллективе отношения с Сергеем стали гораздо хуже, он позволял себе срываться на девушке.