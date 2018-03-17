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Алиса Вокс считает виноватым Сергея Шнурова в том, что ей пришлось оголиться на сцене

Сегодня, 14:49
На днях бывшая участница скандально известной группы "Ленинград" Алиса Вокс побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Алиса Вокс считает виноватым Сергея Шнурова в том, что ей пришлось оголиться на сцене
Алиса вспомнила о своей работе в группе и заявила о том, что Сергей Шнуров заставлял ее делать унизительные вещи. В июне 2014 года исполнитель вынудил девушку полностью оголиться на сцене во время выступления.

Алиса Вокс считает виноватым Сергея Шнурова в том, что ей пришлось оголиться на сцене


«Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Все! С тех пор моя жизнь разделилась на до и после. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве», – делится Вокс.

Алиса вспоминает, что после трехлетней работы в коллективе отношения с Сергеем стали гораздо хуже, он позволял себе срываться на девушке.

Алиса Вокс считает виноватым Сергея Шнурова в том, что ей пришлось оголиться на сцене

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Ключевые слова: Алиса Вокс

Количество просмотров: 3 237
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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