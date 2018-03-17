Бывшая участница "Дома-2" Варвара Третьякова сообщила об интересном положении

Варвара сообщила, что находится в интересном положении и подарит своему супругу первенца. По словам девушки, у нее уже приличный срок беременности, поэтому она решила больше не скрывать этого.«Мы решили больше не скрывать от вас мое прекрасное положение. Да и такие фото долго держать у себя невозможно. Хочется поделиться с ними всем миром. На фото я на 28-й неделе, а сейчас я большая, огромная базука. В ожидании своего малыша», – заявила Варвара.О замужестве экс-участницы телепроекта стало известно в прошлом году, свадьба прошла в узком семейном кругу.