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Бывшая участница "Дома-2" Варвара Третьякова сообщила об интересном положении

Сегодня, 15:01
На днях бывшая участница главной телестройки страны Варвара Калинина, которую телезрители запомнили под девичьей фамилией Третьякова, поделилась радостной новостью.

Бывшая участница "Дома-2" Варвара Третьякова сообщила об интересном положении

Варвара сообщила, что находится в интересном положении и подарит своему супругу первенца. По словам девушки, у нее уже приличный срок беременности, поэтому она решила больше не скрывать этого.

Бывшая участница "Дома-2" Варвара Третьякова сообщила об интересном положении


«Мы решили больше не скрывать от вас мое прекрасное положение. Да и такие фото долго держать у себя невозможно. Хочется поделиться с ними всем миром. На фото я на 28-й неделе, а сейчас я большая, огромная базука. В ожидании своего малыша», – заявила Варвара.

О замужестве экс-участницы телепроекта стало известно в прошлом году, свадьба прошла в узком семейном кругу.

Бывшая участница "Дома-2" Варвара Третьякова сообщила об интересном положении

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Ключевые слова: Варвара Третьякова

Количество просмотров: 663
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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