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Виктория Дайнеко после ДТП успокоила поклонников

Сегодня, 15:08
Недавно стало известно о том, что популярная певица Виктория Дайнеко стала участницей ДТП.

Виктория Дайнеко после ДТП успокоила поклонников
Исполнительница в интервью "СтарХиту" рассказала о том, что же на самом деле произошло. К счастью, все обошлось без серьезных травм, но Виктории пришлось понервничать.

Виктория Дайнеко после ДТП успокоила поклонников


«Все произошло неподалеку от «Ленинского проспекта. Я была практически возле места назначения. Подъехала к шлагбауму, но сотрудник КПП очень сильно попросил проехать на другой пропускной пункт. Я пошла ему на встречу. Чтобы выполнить просьбу, нужно было развернуться. В это же время водитель другого автомобиля не успел вовремя затормозить и въехал в дверь моей машины.

Виктория Дайнеко после ДТП успокоила поклонников


Но сначала я сильно испугалась, - поделилась артистка. – Меня накрыла паника, в голову полезли дурные мысли. Взяв себя в руки и сделав несколько глубоких вдохов, успокоилась. К счастью, в результате никто не пострадал. Оценив масштабы бедствия, мы с другим водителем не сильно расстроились. Более того, позже вступили в переписку. Решили, что это была судьба - нам встретиться, никто ни на кого не в обиде».

Напомним, что у Виктории подрастает двухлетняя дочь, рожденная от бывшего супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 871
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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