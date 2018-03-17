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Юлия Ковальчук попыталась оправдаться за приход на "Дом-2"

Сегодня, 15:17
Несмотря на то, что только несколько месяцев назад популярная певица Юлия Ковальчук впервые стала мамой, она продолжает активную творческую деятельность.

Юлия Ковальчук попыталась оправдаться за приход на "Дом-2"
Некоторое время назад исполнительница представила новую песню "Тебе" на телепроекте "Дом-2". После этого поклонники Юлии обрушились на нее с критикой, и она поспешила оправдаться.

Юлия Ковальчук попыталась оправдаться за приход на "Дом-2"


«Мы привыкли к определенным стереотипам: это хорошо, а это плохо. Мое мнение: музыка, как и спорт, должна быть вне форматов, возрастов и предрассудков. То, что я исполнила песню на «Доме-2», не говорит о том, что я смотрю «Дом-2». Скажу честно, я ни одной программы не видела. Для меня это был просто дополнительный повод исполнить песню «Тебе», которую я сочинила любимому человеку. Вот и все. Я стараюсь не жить стереотипами, делаю то, что хочется, доношу свое творчество любыми возможными способами, которые не являются противозаконными и вульгарными», - заявила Ковальчук.

Юлия старается не рассказывать о своей дочке общественности, стараясь оберегать ее от повышенного внимания.

Юлия Ковальчук попыталась оправдаться за приход на "Дом-2"

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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