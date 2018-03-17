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Прохор Шаляпин на день рождения сына Анны Калашниковой исполнил его давнюю мечту

Сегодня, 15:30
Три года назад Анна Калашникова родила сына Даню, позже выяснилось, что мальчик не является биологическим сыном Прохора Шаляпина, с которым Анна должна была сыграть свадьбу.

Прохор Шаляпин на день рождения сына Анны Калашниковой исполнил его давнюю мечту
После этого влюбленные расстались, но исполнитель не забывает о мальчике и часто видется с ним. На трехлетие Дани Прохор исполнил давнюю мечту мальчика.

Прохор Шаляпин на день рождения сына Анны Калашниковой исполнил его давнюю мечту


«Даня очень активный мальчик. Постоянно бегает и прыгает, у него хорошо развитая реакция. Я думаю, он мог бы стать прекрасным футболистом. Я посоветовался с крестной мальчика Инной Жирковой, и мы вместе определили Даниила в секцию по футболу. И, кстати, правильно сделали. У парнишки, оказывается, правда талант. Обычно в футболисты берут с четырех лет, но Даню взяли в три в порядке исключения из-за выдающихся спортивных данных», - заявил Шаляпин.

Стоит отметить, что певец смог простить свою бывшую избранницу и сохранить с ней теплые отношения.

Прохор Шаляпин на день рождения сына Анны Калашниковой исполнил его давнюю мечту

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Ключевые слова: Прохор Шаляпин, Анна Калашникова

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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