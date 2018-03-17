Владимир Пресняков заговорил о завершении карьеры

Недавно исполнитель дал откровенное интервью, в котором сделал шокирущее признание. По словам Владимира, он иногда устает от творческой деятельности и даже начал задумываться о завершении карьеры.«Я часто пишу музыку, которую никто не понимает. Возможно, ее поймут только через 500 тысяч лет. Иногда возникает мысль, что я повторяюсь, сам у себя ворую. И как результат, я не то, чтобы стал стыдиться, мне просто стало не интересно все это делать. Но, конечно, концерты, это совсем другое. Мои поклонники любимые очень сильно помогали. Писали, что я ни в коем случае не должен бросать музыку», - поведал певец.Напомним, что Пресняков счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, и у них подрастает сын Артемий.