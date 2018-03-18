Стало известно о борьбе Олега Табакова с онкологией

Знаменитость ушел из жизни в результате сердечного приступа. Недавно же близкая подруга семьи Юлия Пузырева рассказала о том, что Табаков боролся с онкологическим заболеванием.«Пять лет назад в прекрасной семье Олега Павловича и Марины случился удар судьбы – Олег Палыч заболел. Сейчас можно об этом говорить – у него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Но он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: «Как? Я не смогу выйти на сцену?» И - болезнь отступила. И отступила, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все. И он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание. Она организовала лечение, она ездила с ним все эти пять лет. Пять лет, в течение которых он сумел и сцену новую открыть, и заниматься колледжем и детьми», - поведала женщина.Напомним, что Олегу Табакову было 82 года.