Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно о борьбе Олега Табакова с онкологией

Сегодня, 11:51
12 марта скончался знаменитый актер Олег Табаков, который три месяца до этого пролежал в больнице.

Стало известно о борьбе Олега Табакова с онкологией
Знаменитость ушел из жизни в результате сердечного приступа. Недавно же близкая подруга семьи Юлия Пузырева рассказала о том, что Табаков боролся с онкологическим заболеванием.

Стало известно о борьбе Олега Табакова с онкологией


«Пять лет назад в прекрасной семье Олега Павловича и Марины случился удар судьбы – Олег Палыч заболел. Сейчас можно об этом говорить – у него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Но он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Только однажды, когда у него возникли проблемы с ногами, он как будто испугался: «Как? Я не смогу выйти на сцену?» И - болезнь отступила. И отступила, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все. И он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание. Она организовала лечение, она ездила с ним все эти пять лет. Пять лет, в течение которых он сумел и сцену новую открыть, и заниматься колледжем и детьми», - поведала женщина.

Напомним, что Олегу Табакову было 82 года.

Стало известно о борьбе Олега Табакова с онкологией

← Натали заявила, что давить на нее нево... Дженнифер Лопес привела в восторг сни... →

Ключевые слова: Олег Табаков

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Обнародована причина смерти Олега Табакова
Самочувствие Олега Табакова улучшилось
Обнародован диагноз Олега Табакова
Олег Табаков не поддерживает связь со старшей дочерью
Самое популярное за неделю

Фанаты пришла в ужас от изменившегося до неузнаваемости Валерия Леонтьева В последнее время популярный певец Валерий Леонтьев становится объектом активных обсуждений в Сети.
Алессандра Амбросио поставила точку в отношениях с гражданским мужем Некоторое время назад западные таблоиды сообщили о том, что модель Алессандра Амбросио рассталась с избранником Джейми Мазуром, с которым прожила 13 лет.
Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться Недавно знаменитая модель Наталья Водянова дала откровенное интервью.
Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру в ярком монокини Известная телеведущая Анфиса Чехова смогла сбросить 25 килограмм лишнего веса и очень горда собой.
Валерий Меладзе активно занимается спортом Популярный певец Валерий Меладзе женат на Альбине Джанабаевой, которая моложе его на 14 лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.