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Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться

Сегодня, 12:29
Недавно знаменитая модель Наталья Водянова дала откровенное интервью.

Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться
Знаменитость является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. В интервью Наталья призналась, что ее бабушка всегда все успевала, и ее дом сиял чистотой. Именно она является для модели примером для подражания.

Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться


«Моя бабушка — это моя икона. Она всегда помнила о самой себе, хотя была очень щедрой. Она постоянно помогала своей семье и другим, она всегда была чем-то занята и ее телефон всегда звонил. Но в то же время она никуда не выходила без красной помады на губах, она всегда выглядела великолепно. Ее дом сиял чистотой: и мне бы хотелось тоже быть такой же, как она», - ответила Водянова.

Несмотря на то, что у модели пятеро детей, по внешнему виду Натальи совершенно так не скажешь, выглядит она просто потрясающе.

Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться

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Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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