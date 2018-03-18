Наталья Водянова сообщила о том, на кого старается равняться

Знаменитость является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей. В интервью Наталья призналась, что ее бабушка всегда все успевала, и ее дом сиял чистотой. Именно она является для модели примером для подражания.«Моя бабушка — это моя икона. Она всегда помнила о самой себе, хотя была очень щедрой. Она постоянно помогала своей семье и другим, она всегда была чем-то занята и ее телефон всегда звонил. Но в то же время она никуда не выходила без красной помады на губах, она всегда выглядела великолепно. Ее дом сиял чистотой: и мне бы хотелось тоже быть такой же, как она», - ответила Водянова.Несмотря на то, что у модели пятеро детей, по внешнему виду Натальи совершенно так не скажешь, выглядит она просто потрясающе.