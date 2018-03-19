Эрнест Мацкявичюс не может простить себе то, что не находился с отцом, когда он умирал

«Когда папа ушел, я не успел к нему приехать и очень долго себя за это корил. Поэтому решил, что буду с мамой в последние часы ее жизни - чего бы мне это ни стоило. Она тяжело болела, это была онкология, все было известно заранее. Когда самый дорогой человек угасает у тебя на глазах - это тяжелое испытание. Но таков закон природы», - признается телеведущий.
Эрнест со слезами на глазах говорил о своих родителях в передаче "Когда все дома", теперь же для него самыми близкими являются жена, дочь и теща.