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Эрнест Мацкявичюс не может простить себе то, что не находился с отцом, когда он умирал

Сегодня, 07:41
Эрнест Мацкявичюс является известным телеведущим телеканала "Россия 1".

Эрнест Мацкявичюс не может простить себе то, что не находился с отцом, когда он умирал
Десять лет назад не стало отца телеведущего, а вслед за ним, через три года скончалась и мама Эрнеста. Мужчина до сих пор винит себя за то, что не находился рядом с отцом в последние минуты его жизни.

Эрнест Мацкявичюс не может простить себе то, что не находился с отцом, когда он умирал


«Когда папа ушел, я не успел к нему приехать и очень долго себя за это корил. Поэтому решил, что буду с мамой в последние часы ее жизни - чего бы мне это ни стоило. Она тяжело болела, это была онкология, все было известно заранее. Когда самый дорогой человек угасает у тебя на глазах - это тяжелое испытание. Но таков закон природы», - признается телеведущий.

Эрнест со слезами на глазах говорил о своих родителях в передаче "Когда все дома", теперь же для него самыми близкими являются жена, дочь и теща.

Эрнест Мацкявичюс не может простить себе то, что не находился с отцом, когда он умирал

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Ключевые слова: Эрнест Мацкявичюс

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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