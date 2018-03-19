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Супруга Эммануила Виторгана намерена стать мамой еще раз

Сегодня, 07:57
Недавно Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали счастливыми родителями дочери Этель.

Супруга Эммануила Виторгана намерена стать мамой еще раз
На протяжении всей беременности Ирины никто не догадывался о ее интересном положении. Для того чтобы стать родителями, супругам пришлось воспользоваться услугой ЭКО.

Супруга Эммануила Виторгана намерена стать мамой еще раз


«Девочка родилась настоящим крепышем. Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», - делится Виторган.

Напомним, что Ирина Млодик утверждает, что рожала сама, несмотря на то, что ей 56 лет.

Супруга Эммануила Виторгана намерена стать мамой еще раз

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Ключевые слова: Эммануил Виторган

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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