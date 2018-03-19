Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти

Сегодня, 08:09
Известный продюсер Максим Фадеев унаследовал музыкальный вкус от своего отца, Александра Ивановича Фадеева.

Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти
Отца продюсера не стало 18 марта 2016 года, и Максим до сих пор не может смириться с его смертью. Вчера, в день годовщины смерти родителя, Фадеев выложил его снимок и написал под ним трогательный пост.

Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти


«В этот день, два года назад, не стало моего отца, Александра Фадеева. Будто вчера», - поведал Максим.

Стоит отметить, что продюсер редко делится своими переживаниями, поэтому его пост стал настоящим откровением.

Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти

← Тимур Батрутдинов извинился за своего... Пелагея радуется шикарным подаркам му... →

Ключевые слова: Максим Фадеев

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Максим Фадеев раскрыл причины, по которым разорвал контракт со своими подопечными
Максим Фадеев готов снова поработать с Линдой
Максим Фадеев тяжело переживает смерть отца
Максим Фадеев отмечает годовщину свадьбы
Самое популярное за неделю

Мария Погребняк привела в ужас новостью о том, что сама себе делает уколы красоты Супруга футболиста Павла Погребняка Мария является очень популярной в Сети, она часто делится с фолловерами новостями из личной жизни.
Пелагея радуется шикарным подаркам мужа вопреки слухам об измене Популярная певица Пелагея вот уже два года счастлива в браке с хоккеистом Иваном Телегиным.
Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти Известный продюсер Максим Фадеев унаследовал музыкальный вкус от своего отца, Александра Ивановича Фадеева.
Тимур Батрутдинов извинился за своего коллегу перед Ольгой Бузовой Около месяца назад резидент Comedy Club Андрей Скороход позволил себе в социальной сети сравнить Ольгу Бузову с уродливым монстром.
Супруга Эммануила Виторгана намерена стать мамой еще раз Недавно Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик стали счастливыми родителями дочери Этель.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.