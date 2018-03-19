Максим Фадеев оставил послание отцу в годовщину его смерти
Сегодня, 08:09
Известный продюсер Максим Фадеев унаследовал музыкальный вкус от своего отца, Александра Ивановича Фадеева.
Отца продюсера не стало 18 марта 2016 года, и Максим до сих пор не может смириться с его смертью. Вчера, в день годовщины смерти родителя, Фадеев выложил его снимок и написал под ним трогательный пост.
«В этот день, два года назад, не стало моего отца, Александра Фадеева. Будто вчера», - поведал Максим.
Стоит отметить, что продюсер редко делится своими переживаниями, поэтому его пост стал настоящим откровением.
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