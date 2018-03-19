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Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына

Сегодня, 15:09
У известного рэпера и бизнесмена Тимати подрастает четырехлетняя дочь Алиса, воспитанием которой по большей части занимается его мама Симона Юнусова.

Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына
Женщина часто делится снимками или видео с участием любимой внучки. На днях она показала, как Алиса занимается английским, после этого пользователи Сети набросились с критикой на маму девочки, Алену Шишкову, и нынешнюю возлюбленную Тимати Анастасию Решетову.

Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына


«Почему народ так волнует кто с кем спит, кто сделал грудь, или нос?! Это же незнакомые люди! Важно, какое сердце бьётся за этой грудью, и что предпочитает вдыхать новый нос, запах д… ма, или цветов….

Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына


И Алёна, и Настя, девушки достойные уважения. Они совсем разные, но точно не нам с вами решать их судьбу… Алиса по-прежнему живёт с Мамой, но Папа всегда рядом», — возмутилась Симона.

Стоит отметить, что рэпер расстался с мамой своей дочери практически сразу после ее рождения и уже на протяжении нескольких лет встречается с Анастасией Решетовой.

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Ключевые слова: Тимати, Анастасия Решетова, Алена Шишкова

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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