Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына

Женщина часто делится снимками или видео с участием любимой внучки. На днях она показала, как Алиса занимается английским, после этого пользователи Сети набросились с критикой на маму девочки, Алену Шишкову, и нынешнюю возлюбленную Тимати Анастасию Решетову.«Почему народ так волнует кто с кем спит, кто сделал грудь, или нос?! Это же незнакомые люди! Важно, какое сердце бьётся за этой грудью, и что предпочитает вдыхать новый нос, запах д… ма, или цветов….И Алёна, и Настя, девушки достойные уважения. Они совсем разные, но точно не нам с вами решать их судьбу… Алиса по-прежнему живёт с Мамой, но Папа всегда рядом», — возмутилась Симона.Стоит отметить, что рэпер расстался с мамой своей дочери практически сразу после ее рождения и уже на протяжении нескольких лет встречается с Анастасией Решетовой.