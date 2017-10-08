Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни

Дарина Дьякова- певица, модель, жена известного футболиста. Она родилась в творческой семье. Мама Дарины-певица, заслуженная артистка России.Дарина c детства питала любовь к музыке, в 4 года начала заниматься в оперном театре по классу фортепьяно и актерским мастерством. С 6 лет училась в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно занималась хором.Первая студийная запись у Дарины была в 5 лет.Для Дарины музыка-смысл моей жизни.Дарина окончила английскую гимназию при Юнеско, затем Экономический институт по специальности менеджмент.Недавно Дарина окончила институт Телевидения и Радиовещания Останкино по специальности телерадиожурналист.Дарина -вегетарианкаДарина уже пять лет замужем за известным футболистом Виталием ДьяковымВ марте 2018 года Дарина начала свою сольную карьеру выпустив свой дебютный сингл и клип «Останусь»