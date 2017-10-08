Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни

Вчера, 18:57
После выхода своего дебютного сингла «Останусь» Дарина согласилась дать короткое интервью, из которого получилось настоящее звездное досье.

Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни
Дарина Дьякова- певица, модель, жена известного футболиста. Она родилась в творческой семье. Мама Дарины-певица, заслуженная артистка России.

Дарина c детства питала любовь к музыке, в 4 года начала заниматься в оперном театре по классу фортепьяно и актерским мастерством. С 6 лет училась в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно занималась хором.

Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни


Первая студийная запись у Дарины была в 5 лет.

Для Дарины музыка-смысл моей жизни.

Дарина окончила английскую гимназию при Юнеско, затем Экономический институт по специальности менеджмент.

Недавно Дарина окончила институт Телевидения и Радиовещания Останкино по специальности телерадиожурналист.

Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни


Дарина -вегетарианка

Дарина уже пять лет замужем за известным футболистом Виталием Дьяковым

В марте 2018 года Дарина начала свою сольную карьеру выпустив свой дебютный сингл и клип «Останусь»


← Рэпер Джоззи готовится снимать клип н... В сеть попала информация о наследстве ... →

Ключевые слова: Дарина Дьякова

Количество просмотров: 2 210
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Бузова подала пример еще одной жене футболиста
Дарина Маркина поделилась откровенным снимком в Никитой Кузнецовым
Дина Мигдал
Лоя
Самое популярное за неделю

Фотографы запечатлели располневшую Селену Гомес в бикини Певица Селена Гомес зажгла с друзьями на яхте в отсутствии возлюбленного Джастина Бибера.
В сеть попала информация о наследстве Олега Табакова Народный артист Олег Табаков скончался на прошлой неделе в Москве.
Певица Дарина рассказала неизвестные подробности своей жизни После выхода своего дебютного сингла «Останусь» Дарина согласилась дать короткое интервью, из которого получилось настоящее звездное досье.
Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза» С некоторых пор в Москве заговорили об армянском музыканте со странным именем Джоззи.
Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына У известного рэпера и бизнесмена Тимати подрастает четырехлетняя дочь Алиса, воспитанием которой по большей части занимается его мама Симона Юнусова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.