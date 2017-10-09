Напомним, что в браке с Зудиной у Табакова родилось двое детей. Также у актера есть дети от первого брака - сын Антон, занимающийся ресторанным бизнесом и живущий в Европе, и дочь Александра - они, по всей видимости, остаются без малейшего шанса на получение части состояния отца. Известно, что Антон поддерживал отношения с отцом, тогда как Александра так и не смогла простить Табакову уход из семьи.
В сеть попала информация о наследстве Олега Табакова
Вчера, 20:55
Народный артист Олег Табаков скончался на прошлой неделе в Москве.
С момента смерти 82-летнего Олега Табакова прошла ровно неделя, и в различных изданиях уже начала появляться информация о том, что знаменитый артист оставил своим наследникам. Выяснилось, что на момент смерти за Табаковым не числилось вообще никакого имущества - вся недвижимость была заранее записана на вторую супругу Марину Зудину. Сообщается, что приблизительная общая стоимость всей недвижимости, находящейся в распоряжении актрисы, составляет 600 миллионов рублей.
Напомним, что в браке с Зудиной у Табакова родилось двое детей. Также у актера есть дети от первого брака - сын Антон, занимающийся ресторанным бизнесом и живущий в Европе, и дочь Александра - они, по всей видимости, остаются без малейшего шанса на получение части состояния отца. Известно, что Антон поддерживал отношения с отцом, тогда как Александра так и не смогла простить Табакову уход из семьи.
Напомним, что в браке с Зудиной у Табакова родилось двое детей. Также у актера есть дети от первого брака - сын Антон, занимающийся ресторанным бизнесом и живущий в Европе, и дочь Александра - они, по всей видимости, остаются без малейшего шанса на получение части состояния отца. Известно, что Антон поддерживал отношения с отцом, тогда как Александра так и не смогла простить Табакову уход из семьи.
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Ключевые слова: Олег Табаков, Марина Зудина
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Количество просмотров: 8 112
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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