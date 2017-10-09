В сеть попала информация о наследстве Олега Табакова

С момента смерти 82-летнего Олега Табакова прошла ровно неделя, и в различных изданиях уже начала появляться информация о том, что знаменитый артист оставил своим наследникам. Выяснилось, что на момент смерти за Табаковым не числилось вообще никакого имущества - вся недвижимость была заранее записана на вторую супругу Марину Зудину. Сообщается, что приблизительная общая стоимость всей недвижимости, находящейся в распоряжении актрисы, составляет 600 миллионов рублей.Напомним, что в браке с Зудиной у Табакова родилось двое детей. Также у актера есть дети от первого брака - сын Антон, занимающийся ресторанным бизнесом и живущий в Европе, и дочь Александра - они, по всей видимости, остаются без малейшего шанса на получение части состояния отца. Известно, что Антон поддерживал отношения с отцом, тогда как Александра так и не смогла простить Табакову уход из семьи.