Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения

На празднике Дмитрий собрал лишь самых близких друзей и родных, торжество прошло в ресторане Москвы. Гости с удовольствием пели в караоке.«С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - поздравила супруга Анастасия Костенко.Напомним, что пара нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети, но их мало волнует мнение окружающих.