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Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения

Сегодня, 11:38
Несколько дней назад, 18 марта, футболист Дмитрий Тарасов принимал поздравления с днем рождения, ему исполнился 31 год.

Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения
На празднике Дмитрий собрал лишь самых близких друзей и родных, торжество прошло в ресторане Москвы. Гости с удовольствием пели в караоке.

Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения


«С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - поздравила супруга Анастасия Костенко.

Напомним, что пара нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети, но их мало волнует мнение окружающих.

Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 2 691
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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