Дмитрий Тарасов с размахом отпраздновал день рождения

Несколько дней назад, 18 марта, футболист Дмитрий Тарасов принимал поздравления с днем рождения, ему исполнился 31 год.
На празднике Дмитрий собрал лишь самых близких друзей и родных, торжество прошло в ресторане Москвы. Гости с удовольствием пели в караоке.
«С днем рождения, мой любимый! Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - поздравила супруга Анастасия Костенко.
Напомним, что пара нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети, но их мало волнует мнение окружающих.
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