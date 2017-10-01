Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка

Звездные женщины в политике - не новинка, но всё-таки добиваться таких высоких постов, как губернатор Нью-Йорка, решаются немногие. Видимо, 51-летняя Синтия Никсон считает себя достаточно сильной и способной противостоять кандидатам-мужчинам."Я люблю Нью-Йорк и сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора" - написала звезда в своём личном блоге, тем самым официально начав свою предвыборную кампанию. Никсон не состоит в какой-либо партии, поэтому ей придется рассчитывать лишь на поддержку простых жителей штата - пока они поддерживают нынешнего главу Эндрю Куомо.