"Я люблю Нью-Йорк и сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора" - написала звезда в своём личном блоге, тем самым официально начав свою предвыборную кампанию. Никсон не состоит в какой-либо партии, поэтому ей придется рассчитывать лишь на поддержку простых жителей штата - пока они поддерживают нынешнего главу Эндрю Куомо.
Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка
Вчера, 21:16
Актриса Синтия Никсон объявила о начале борьбы за пост губернатора.
Звездные женщины в политике - не новинка, но всё-таки добиваться таких высоких постов, как губернатор Нью-Йорка, решаются немногие. Видимо, 51-летняя Синтия Никсон считает себя достаточно сильной и способной противостоять кандидатам-мужчинам.
"Я люблю Нью-Йорк и сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора" - написала звезда в своём личном блоге, тем самым официально начав свою предвыборную кампанию. Никсон не состоит в какой-либо партии, поэтому ей придется рассчитывать лишь на поддержку простых жителей штата - пока они поддерживают нынешнего главу Эндрю Куомо.
"Я люблю Нью-Йорк и сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора" - написала звезда в своём личном блоге, тем самым официально начав свою предвыборную кампанию. Никсон не состоит в какой-либо партии, поэтому ей придется рассчитывать лишь на поддержку простых жителей штата - пока они поддерживают нынешнего главу Эндрю Куомо.
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Ключевые слова: Синтия Никсон
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Количество просмотров: 3 211
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail
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Автор фото: instagram, daily mail
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