Регина Тодоренко сообщила о том, что из-за татуировок не смогла стать актрисой

Недавно же Регина решила пооткровенничать. Она рассказала о том, что у нее был шанс стать актрисой, но осуществить мечту помешали татуировки на теле.«Я люблю свои нательные рисунки, но часто люди говорят, что это плохо и не стоит вообще портить своё тело… в юношестве я об этом не задумывалась, НО как-то раз столкнулась с интересной ситуацией: Кастинг в кино, нужна актриса (милая, смешная, с чувством юмора, отличница, такая себе золушка). Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду, что страшно так, будто я повисла над пропастью. Читаю текст своей героини, мило болтаю с продюсерами и кастинг-директорами.Всё складывается, я их заинтересовала. YES меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съёмок. Я с радостью киваю головой как собака-игрушка на торпеде автомобиля. Выходя из кабинета, меня спрашивают: «Регин, а у вас есть татуировки?» Я с гордостью отвечаю: «Да, конечно «Продюсер: «Ой, как жаль… нам нужна девушка с чистым телом» «Можно ведь затонировать"-, с последней надеждой говорю я."Регин, вы нам очень нравитесь, но каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашиваться ваши татуировки.» эх… вот моя карьера в кино могла закончиться не начавшись… Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату похожая на меня))» — поведала Тодоренко.В итоге Регина посоветовала своим фолловерам тщательно подумать, прежде чем рисовать на своем теле тату, которое в дальнейшем может тебе помешать.