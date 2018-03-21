Нелли Ермолаева без стеснения кормит ребенка грудью в общественных местах

Нелли часто делится с фолловерами подробностями личной жизни. Недавно же она в своем микроблоге рассказала о кормлении грудью, причем делает она это и в общественных местах.«Меня спрашивают постоянно: "Кормишь ли ты грудью?" Да, кормлю грудью и очень счастлива, что у меня много молочка вкусного. Это самое ценное и полезное, что можно дать своему ребеночку. Сколько буду кормить? Чем больше, тем лучше. Думаю, годик, около того… Иммунитет — это очень важно. Еще один вопрос: "А что, можешь кормить где попросит?" Ну конечно да. А как еще? Хоть где! Этого не нужно стесняться. Мы научили ребенка понимать наш режим. Можем поехать на целый день гулять в другой городок, и он с нами кайфует. Спит в коляске на свежем воздухе. Главное - запастись подгузниками, сменными комбезиками, шапочками, вазелином (для попы), влажными салфетками (на всякий случай), молокоотсосом с бутылочкой (стерилизованной), и мой спаситель — газоотводная трубочка! Мы везде с ним. Нужно приучать бебика к такому ритму и темпу. К шумам, социуму», — считает Ермолаева.Некоторые подписчики были в шоке от слов Нелли и заявили, что неправильно кормить ребенка на публике, все таки это интимный процесс.