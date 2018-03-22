Микки Рурк намерен добиться внимания Яны Кошкиной

В настоящее время сердце Яны свободно, но за ее внимание борется знаменитый актер Микки Рурк. А все началось с того, что актер подписался на ее страницу в соцсети и начал оставлять комплименты.«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав – это фейк, – сообщила подруга Яны СтарХиту. – Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль».Позже Микки уже начал комментировать фотографии Кошкиной, она сама не реагирует на все его сообщения, но старается поддерживать общение.