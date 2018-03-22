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Микки Рурк намерен добиться внимания Яны Кошкиной

Сегодня, 08:37
Телеведущая и актриса Яна Кошкина является обладательницей шикарных форм, поэтому она никогда не была обделена мужским вниманием.

Микки Рурк намерен добиться внимания Яны Кошкиной
В настоящее время сердце Яны свободно, но за ее внимание борется знаменитый актер Микки Рурк. А все началось с того, что актер подписался на ее страницу в соцсети и начал оставлять комплименты.

Микки Рурк намерен добиться внимания Яны Кошкиной


«Когда Яне пришло оповещение, что Микки ее фолловит, то не поверила своим глазам, подумав – это фейк, – сообщила подруга Яны СтарХиту. – Пока Яна была занята на съемках, я пробила в Интернете, оказалось, действительно он. Очень удивилась, что он сам ведет соцсети. Вот тогда-то мы обе и потеряли дар речи. Пришла вечером домой и срочно пересмотрела фильм «Рестлер», где он играет главную роль».

Позже Микки уже начал комментировать фотографии Кошкиной, она сама не реагирует на все его сообщения, но старается поддерживать общение.

Микки Рурк намерен добиться внимания Яны Кошкиной

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Ключевые слова: Яна Кошкина, Микки Рурк

Количество просмотров: 1 885
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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