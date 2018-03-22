Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Лолита рассказала о знаках внимания своего мужа к другим девушкам

Сегодня, 09:04
Популярная певица Лолита Милявская является очень востребованной исполнительницей, она часто делится с поклонниками новостями из личной жизни.

Лолита рассказала о знаках внимания своего мужа к другим девушкам
Артистка счастлива в браке с молодым супругом, который игнорирует ее в соцсетях. Но при этом не скупается на "лайки" фотографий других девушек в Сети.

Лолита рассказала о знаках внимания своего мужа к другим девушкам


«Он подписан на меня в Инстаграме, но даже никогда не ставит лайки. Поклонники мне доносят, что красивых девушек он сердечками отмечает. Я спрашиваю: «Димка, как же так?» Отвечает: «Понимаешь, моя работа – тренировать людей. Я не просто красивых девушек поощряю, а тех, кто действительно занят физическими нагрузками в отличие от тебя. Когда вижу развитие, почему бы мне это не отметить?» - сообщила певица.

Напомним, что супруги официально женаты уже около восьми лет, и им пришлось пережить немало кризисов в отношениях.

Лолита рассказала о знаках внимания своего мужа к другим девушкам

← Виктория Макарская сообщила о том, что... Николай Басков не раз отказывался от д... →

Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Мама Тимати встала на защиту девушек своего сына
Девушек не устраивает излишняя экономность Алексея Чадова
Обри О`Дэй
Постройневшая Лолита Милявская в стильном наряде вышла в свет со своим молодым супругом
Самое популярное за неделю

Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид Некоторое время назад западные СМИ сообщили о том, что теперь Зейн Малик корит себя за то, что решил расстаться с моделью Джиджи Хадид.
Кейтлин Дженнер шокировала фанатов фотографией со страшной раной на носу Недавно Кейтлин Дженнер на своей личной страницей в соцсети опубликовала фотографию, которая привела в ужас ее подписчиков.
Расставание с женихом привело Кайли Миноуг к нервному срыву Еще в прошлом году популярная певица Кайли Миноуг разорвала отношения с возлюбленным Джошуа Сассе, с которым планировала свадьбу.
Максиму Фадееву пришлось уволить трех артистов из-за звездной болезни Некоторое время назад продюсер Максим Фадеев сообщил о том, что закрывает свой продюсерский центр и организует проект MALFA.
Николай Басков не раз отказывался от денег за ночь, проведенную вместе Николай Басков является очень известным певцом не только в России, но и за границей, и имеет огромную армию поклонниц.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.