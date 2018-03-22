Лолита рассказала о знаках внимания своего мужа к другим девушкам

Артистка счастлива в браке с молодым супругом, который игнорирует ее в соцсетях. Но при этом не скупается на "лайки" фотографий других девушек в Сети.«Он подписан на меня в Инстаграме, но даже никогда не ставит лайки. Поклонники мне доносят, что красивых девушек он сердечками отмечает. Я спрашиваю: «Димка, как же так?» Отвечает: «Понимаешь, моя работа – тренировать людей. Я не просто красивых девушек поощряю, а тех, кто действительно занят физическими нагрузками в отличие от тебя. Когда вижу развитие, почему бы мне это не отметить?» - сообщила певица.Напомним, что супруги официально женаты уже около восьми лет, и им пришлось пережить немало кризисов в отношениях.