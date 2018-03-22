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Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид

Сегодня, 09:36
Некоторое время назад западные СМИ сообщили о том, что теперь Зейн Малик корит себя за то, что решил расстаться с моделью Джиджи Хадид.

Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид
Лишь спустя время молодой человек понял, что сделал огромную ошибку, поставив точку в отношениях. Да и не странно, ведь встречались они на протяжении двух лет.

Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид


«Он ее любил по‑настоящему. Да и сейчас любит. И очень скучает. Ему очень тяжело. Он борется с самим собой, потому что готов умолять Джиджи вернуться. Ему иногда кажется, что он ошибся, когда согласился на расставание», — поведал источник.

Около недели назад стало известно о расставании пары, но они не стали сообщать о том, почему приняли такое решение.

Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид

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Ключевые слова: Зейн Малик, Джиджи Хадид

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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