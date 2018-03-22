Зейн Малик до сих пор не может забыть Джиджи Хадид

Лишь спустя время молодой человек понял, что сделал огромную ошибку, поставив точку в отношениях. Да и не странно, ведь встречались они на протяжении двух лет.«Он ее любил по‑настоящему. Да и сейчас любит. И очень скучает. Ему очень тяжело. Он борется с самим собой, потому что готов умолять Джиджи вернуться. Ему иногда кажется, что он ошибся, когда согласился на расставание», — поведал источник.Около недели назад стало известно о расставании пары, но они не стали сообщать о том, почему приняли такое решение.