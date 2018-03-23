Кейт Миддлтон собирается посвятить себя семье и уходит в декретный отпуск

Не раз отмечалось, что Кейт выглядит просто потрясающе, и беременность ее красит. Недавно же стало известно о том, что герцогиня решила уйти в декретный отпуск и сосредоточиться на заботах о своей семье.«Сегодняшние публичные выступления герцога и герцогини Кембриджских станут последними перед тем, как Ее Королевское Высочество возьмет отпуск по беременности и родам», – сообщили представители Кенсингтонского дворца.Третий ребенок у Кейт и ее супруга принца Уильяма должен появиться на свет 23 апреля, то есть буквально через месяц.