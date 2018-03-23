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Кейт Миддлтон собирается посвятить себя семье и уходит в декретный отпуск

Сегодня, 08:59
После обнародования информации об интересном положении герцогини Кембриджской, Кейт Миддлтон, она успела принять участие в десятках мероприятий.

Кейт Миддлтон собирается посвятить себя семье и уходит в декретный отпуск
Не раз отмечалось, что Кейт выглядит просто потрясающе, и беременность ее красит. Недавно же стало известно о том, что герцогиня решила уйти в декретный отпуск и сосредоточиться на заботах о своей семье.

Кейт Миддлтон собирается посвятить себя семье и уходит в декретный отпуск


«Сегодняшние публичные выступления герцога и герцогини Кембриджских станут последними перед тем, как Ее Королевское Высочество возьмет отпуск по беременности и родам», – сообщили представители Кенсингтонского дворца.

Третий ребенок у Кейт и ее супруга принца Уильяма должен появиться на свет 23 апреля, то есть буквально через месяц.

Кейт Миддлтон собирается посвятить себя семье и уходит в декретный отпуск

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 676
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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