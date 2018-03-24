Николай Цискаридзе никогда не виделся с родным отцом

В ходе беседы Николай рассказал о своем детстве и поведал о том, что никогда не видел родного отца. Но мама никогда не скрывала от сына подробности его рождения.«Отчим появился в моей жизни, когда я еще не разговаривал. Мне сразу объяснили, что я родился от другого мужчины. Как это случилось, мама, конечно, не говорила. Она с такой легкостью умела перевести разговор... Я же у нее появился, когда ей было 43 года. Она меня приучила с детства к дорогим вещам. Мама хотела быть всегда молодой, поэтому я называл ее по имени. В семье все работали, все пахали с утра до вечера. Так как я родился поздно, бабушки умерли, меня воспитывала няня. Это была фантастическая женщина. Уже повзрослев, я понял, что она мне не родная. Няня была настоящей киевлянкой, мой первый язык - украинский», – сообщил Цискаридзе.По словам мужчины, его мама смогла родить после того, как ей поставили диагноз бесплодие.