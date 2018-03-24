Елена Темникова не понимает негатива со стороны Ольги Серябкиной

Недавно Ольга написала на своей личной странице в соцсети длинный пост, в котором рассказала об отношениях с Еленой. В свою очередь, Темникова, общаясь в прямом эфире с фанатами, сообщила о том, что Ольга повела себя крайне недружелюбно по отношению к ней.«Я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну, как редко? Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд! Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече... Почему все так? А ведь ей верят... Люди, я то знаю, как все на самом деле. А ведь и я чуть не поверила. Никто даже не поздоровался. Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?» - заявила Темникова.Напомним, что Елена решила уйти из коллектива, начав сольную карьеру, после чего она не поддерживает связь с солистками группы.