Лолита попала в специализированную клинику после развода

Исполнительница вспомнила развод с Александром Цекало, после чего она впала в жуткую депрессию. Ей даже пришлось лечь с специализированную клинику, чтобы справиться с ней.«У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», - заявила артистка.Напомним, что сейчас Лолита счастлива в браке с молодым супругом Дмитрием, с которым недавно отметила восьмилетие свадьбы.