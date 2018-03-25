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Лолита попала в специализированную клинику после развода

Вчера, 11:29
В передачу "Привет, Андрей" пришла популярная певица Лолита Милявская, которая откровенно рассказала о своей личной жизни.

Лолита попала в специализированную клинику после развода
Исполнительница вспомнила развод с Александром Цекало, после чего она впала в жуткую депрессию. Ей даже пришлось лечь с специализированную клинику, чтобы справиться с ней.

Лолита попала в специализированную клинику после развода


«У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Мы много разговаривали с моим лечащим врачом по душам, также были и оздоровительные процедуры. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов», - заявила артистка.

Напомним, что сейчас Лолита счастлива в браке с молодым супругом Дмитрием, с которым недавно отметила восьмилетие свадьбы.

Лолита попала в специализированную клинику после развода

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Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 3 432
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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