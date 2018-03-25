Поклонники раскритиковали неопрятный внешний вид отца Ольги Бузовой

На снимке сама Ольга запечатлена с сестрой Анной и отцом. Многие пользователи Сети удивились внешнему виду мужчины, который выглядит очень бедно, и обвинили Ольгу в том, что она могла бы хоть немного позаботиться о своем отце."Ни одной фотографии нет, где он хорошо одет. Зато дочки и мама красуются", "Папу бы одела лучше, а то не очень хорошо одет и обут", "Отца могла бы и приодеть, ходит в заношенных джинсах. Фу, сама в роскоши купается, а отцу элементарно шмоток приличных купить жалко", "Папуля прям бомж бомжом", "Папа в одних и тех же джинсах, ну почему же Оленька не может переодеть папу во что-то красивое", "Бате денег дай что ли, пусть приоденется, да подстричься надо", - пишут в комментариях поклонники Ольги.Напомним, что сейчас у Бузовой каждый день расписан по минутам, знаменитость успевает и вести реалити-шоу "Дом-2", и записывать новые песни, и давать концерты, а вот на отца видимо совершенно не остается времени.