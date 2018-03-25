Ксения Собчак опубликовала фото с огромным животом, подогрев слух о беременности

С тех пор в Сети активно обсуждают возможную беременность Собчак. Сама же Ксения никак не реагирует на эти слухи, но все таки периодически подогревает интерес к этой теме.Недавно в микроблоге Ксении была размещена фотография, на которой она позирует с огромным животом, когда еще находилась в ожидании сына Платона. После этого разговоры о второй беременности звезды начались с новой силой.