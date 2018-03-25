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Ксения Собчак опубликовала фото с огромным животом, подогрев слух о беременности

Вчера, 12:43
Некоторое время назад Ксения Собчак заставила всех говорить о своем интересном положении, внезапно расплакавшись во время дебатов с Владимиром Жириновским.

Ксения Собчак опубликовала фото с огромным животом, подогрев слух о беременности
С тех пор в Сети активно обсуждают возможную беременность Собчак. Сама же Ксения никак не реагирует на эти слухи, но все таки периодически подогревает интерес к этой теме.

Ксения Собчак опубликовала фото с огромным животом, подогрев слух о беременности


Недавно в микроблоге Ксении была размещена фотография, на которой она позирует с огромным животом, когда еще находилась в ожидании сына Платона. После этого разговоры о второй беременности звезды начались с новой силой.

Ксения Собчак опубликовала фото с огромным животом, подогрев слух о беременности

← Поклонники раскритиковали неопрятный...

Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 9 607
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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