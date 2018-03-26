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Вере Брежневой в школе приходилось защищать себя

Сегодня, 08:46
Популярная певица Вера Брежнева не раз признавалась, что детство у нее было сложное.

Вере Брежневой в школе приходилось защищать себя
В детские годы исполнительница было обычной девочкой, да и красавицей ее не назовешь. Поэтому одноклассницы нередко ее обзывали, издевались над ней, при этом она стойко себя защищала.

Вере Брежневой в школе приходилось защищать себя


«К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано «Уродина», - поведал одноклассник артистки.

Теперь же Вера кардинально изменилась, она выглядит просто шикарно и считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе.

Вере Брежневой в школе приходилось защищать себя

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 4 342
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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