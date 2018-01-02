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Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток

Вчера, 23:55
Популярная группа «ВИА Гра» вновь претерпела изменение в составе.

Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток
Коллектив «ВИА Гра» продолжает "традицию" бесконечного обновления состава - с момента образования в 2000-м году в группе сменилось почти двадцать исполнительниц. На днях стало известно, что «ВИА Гру» покидает Миша Романова - таким образом, на данный момент в группе состоят Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова и солистка, заменившая Романову - Ольга Меганская.

Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток


Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток


Точная причина ухода певицы пока остается загадкой, а в личном блоге теперь уже бывшей солистки можно прочитать следующее: "Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ..." - написала Миша Романова и добавила фото.

Группа «ВИА Гра» лишилась одной из солисток

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Ключевые слова: ВИА Гра, Миша Романова, Константин Меладзе

Количество просмотров: 1 885
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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