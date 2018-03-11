«Тихоокеанский рубеж-2» вырвался в лидеры российского проката

За минувшие выходные "Тихоокеанский рубеж-2" собрал в российском прокате почти 400 миллионов рублей, тем самым став безоговорочным лидером прокатной гонки. Созданный оскароносным режиссером Гильермо дель Торо мир гигантских роботов и фантастических подводных существ настолько понравился многим любителям кино, что они с нетерпением ждали продолжения с момента выхода первого фильма в 2013 году.Для работы над второй частью в режиссерское кресло был приглашен Стивен С. ДеНайт, сам же дель Торо в этот раз стал продюсером. После событий первой ленты, когда отважной команде пилотируемых роботов-защитников, или "егерей", удалось остановить вторжение гигантских инопланетных монстров кайдзю и закрыть океанический разлом, через который они проникали на землю, прошло десять спокойных лет. И вот, когда казалось, что жестокие создания побеждены и никогда больше не будут атаковать землян, над миром вновь нависает угроза. Грандиозная битва прошлого теперь становится лишь прелюдией к борьбе за выживание всего человечества. Героев "Тихоокеанского рубежа-2" ждёт предательство с совершенно неожиданной стороны, которое может стать настоящей катастрофой для всей планеты.У легендарных "егерей" появились сильные конкуренты - дроны. Именно им собираются доверить будущее планеты, они должны защитить жителей Земли. Однако искусственный разум выходит из-под контроля и "егерям" фактически придётся сражаться на два фронта. Действие картины разворачивается в Австралии, Китае, США, Японии и даже в Сибири - это придаёт и без того мощно снятым боевым сценам, да и всему фильму, ещё больший размах и масштаб. Несмотря на обилие спецэффектов, научных технологий и "железа", герои ленты - простые люди, со своими переживаниями и страхами, надеждами и настоящей дружбой. Динамичный и зрелищный блокбастер "Тихоокеанский рубеж-2" продолжает завоевывать внимание зрителей и, возможно, догонит по сборам первую ленту, собравшую в мировом прокате более 400 миллионов долларов.