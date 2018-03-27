Валерий Леонтьев уходит со сцены

Его можно увидеть в России только в связи в важными событиями, например, недавно он отметил 69-летие большим концертом в Санкт-Петербурге. Видимо этот концерт стал последним в музыкальной карьере исполнителя.«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли?» – поведали друзья семьи. – Ведь перелеты, выступления отнимают много сил.Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке...»Как-то в интервью Леонтьев уже признавался, что устал от многочисленных выступлений и концертов.