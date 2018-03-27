Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Валерий Леонтьев уходит со сцены

Сегодня, 08:50
В последнее время популярный певец Валерий Леонтьев редко приезжает в Россию, обосновавшись много лет назад в Майами.

Валерий Леонтьев уходит со сцены
Его можно увидеть в России только в связи в важными событиями, например, недавно он отметил 69-летие большим концертом в Санкт-Петербурге. Видимо этот концерт стал последним в музыкальной карьере исполнителя.

Валерий Леонтьев уходит со сцены


«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли?» – поведали друзья семьи. – Ведь перелеты, выступления отнимают много сил.

Валерий Леонтьев уходит со сцены


Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке...»

Как-то в интервью Леонтьев уже признавался, что устал от многочисленных выступлений и концертов.

← «Тихоокеанский рубеж-2» вырвался в лид... Ксения Бородина раскрыла правду о бер... →

Ключевые слова: Валерий Леонтьев

Количество просмотров: 7 254
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Жена Николая Караченцова сообщила, когда его выпишут из больницы
Валерий Леонтьев приобрел роскошный особняк в Майами
Валерий Леонтьев пострадал от собственных шуток
Валерий Леонтьев рассказал правду о переезде из США в Россию
Самое популярное за неделю

Ольга Бузова заявила о том, что скоро появится ее собственный канал В последнее время телеведущая и певица Ольга Бузова находится на пике славы, она пробует себя в различных сферах.
Поклонники пришли в восторг фотографией подросшей дочери Резо Гигинеишвили Около девяти лет назад режиссер Резо Гигинеишвили оформил развод с первой супругой, певицей Анастасией Кочетковой.
Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа На протяжении многих лет телеведущая Ксения Бородина близко дружила с Катей Жужа, но теперь девушки перестали поддерживать связь.
Дочь Брюса Уиллиса опубликовала полностью обнаженную фотографию Нередко в интервью Таллула Уиллис подмечала, что в подростковом возрасте ненавидела свою фигуру.
Поклонники были удивлены, увидев тренировку Эшли Грэм Нередко модель плюс-сайз Эшли Грэм подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.