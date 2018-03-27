Валерий Леонтьев уходит со сцены

«Люся, жена Валеры, уже несколько месяцев задает ему вопрос: «Когда ты бросишь сцену, гастроли?» – поведали друзья семьи. – Ведь перелеты, выступления отнимают много сил.
Вдобавок Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу, не любит, когда все сделано «на коленке». А ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке...»
Как-то в интервью Леонтьев уже признавался, что устал от многочисленных выступлений и концертов.