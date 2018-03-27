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Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак

Сегодня, 08:57
В Сети в последние дни активно обсуждают возможную беременность телеведущей Ксении Собчак.

Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак
Сама же Ксения старается никак не реагировать на слухи и не комментирует данную информацию. Экс-коллега Собчак Ксения Бородина ответила на многочисленные вопросы своих поклонников и сказала, что ничего не знает по этому поводу.

Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак


«Беременна ли Ксения Собчак? Не знаю. Очень тяжело, когда ты публичный человек, сказать о своей беременности. Это интимный момент, очень личный. Если человек захочет сказать, он сам об этом скажет. А если не хочет, то имеет на это полное право, – заверила Бородина. – У меня была такая история с последней беременностью – одна моя знакомая «слила» мою беременность. Это на совести других людей. Мне кажется, так поступать некрасиво. Я узнала об этом из достоверных источников».

Напомним, что слух об интересном положении Собчак появился после того, как она неожиданно расплакалась на дебатах с Владимиром Жириновским.

Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Ксения Бородина

Количество просмотров: 2 262
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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