Ксения Бородина раскрыла правду о беременности Ксении Собчак

Сама же Ксения старается никак не реагировать на слухи и не комментирует данную информацию. Экс-коллега Собчак Ксения Бородина ответила на многочисленные вопросы своих поклонников и сказала, что ничего не знает по этому поводу.«Беременна ли Ксения Собчак? Не знаю. Очень тяжело, когда ты публичный человек, сказать о своей беременности. Это интимный момент, очень личный. Если человек захочет сказать, он сам об этом скажет. А если не хочет, то имеет на это полное право, – заверила Бородина. – У меня была такая история с последней беременностью – одна моя знакомая «слила» мою беременность. Это на совести других людей. Мне кажется, так поступать некрасиво. Я узнала об этом из достоверных источников».Напомним, что слух об интересном положении Собчак появился после того, как она неожиданно расплакалась на дебатах с Владимиром Жириновским.