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Юлия Пересильд пропустила спектакль из-за сильного отравления

Сегодня, 09:14
Известная актриса Юлия Пересильд на днях серьезно напугала своих поклонников.

Юлия Пересильд пропустила спектакль из-за сильного отравления
Знаменитость разместила в своем микроблоге пост, в котором попросила прощения у фанатов. Юлия пропустила спектакль со своим участием из-за сильного отравления, что даже не смогла встать с кровати.

Юлия Пересильд пропустила спектакль из-за сильного отравления


«Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить 2-й спектакль «Солнечной линии». Мне очень грустно от этого самой. Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело. Простите, понимаю, как это неприятно, приходишь, готовишься и вот тебе на... Спасибо многим из вас, кто передавал цветы, пока лежала под капельницей в театре. Это, конечно, до слез. Эти вот ромашки Маринка Александрова передала. Ну, вот и на старуху бывает проруха. Бывает...» – сообщила Юлия.

Актриса ради профессиональной карьеры часто рискует своим здоровьем, будучи беременной она снималась в сценах, опасных для жизни.

Юлия Пересильд пропустила спектакль из-за сильного отравления

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Ключевые слова: Юлия Пересильд

Количество просмотров: 1 001
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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