Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа

После ухода Кати из телепроекта "Дом-2" многие заговорили, что это было связано с конфликтом с Ксенией. Но Бородина решила пресечь подобные слухи и расставила точки над i в этом вопросе.«Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать, – поведала Бородина. – Получила от меня все, я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете, и делала это прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь».По мнению Ксении, Катя ей завидует и в свое время просто воспользовалась ее дружбой ради своих целей.