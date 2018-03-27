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Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа

Сегодня, 09:45
На протяжении многих лет телеведущая Ксения Бородина близко дружила с Катей Жужа, но теперь девушки перестали поддерживать связь.

Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа
После ухода Кати из телепроекта "Дом-2" многие заговорили, что это было связано с конфликтом с Ксенией. Но Бородина решила пресечь подобные слухи и расставила точки над i в этом вопросе.

Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа


«Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать, – поведала Бородина. – Получила от меня все, я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете, и делала это прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь».

По мнению Ксении, Катя ей завидует и в свое время просто воспользовалась ее дружбой ради своих целей.

Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа

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Ключевые слова: Ксения Бородина, Катя Жужа

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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