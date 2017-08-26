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Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей

Сегодня, 15:47
Дебют Анастасии Рафаловской состоялся на телеканале Юмор Box, а в гости на её шоу пришла спортсменка и призер Олимпийских Игр в Рио-де Жанейро, гимнастка, Мария Пасека.

Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей
Как рассказала Анастасия, к эфиру она готовилась несколько недель и за это время успела посмотреть все выступления прославленной гимнастки, узнать о ее карьере и жизни, а также подготовить к интервью интересные вопросы и блиц-опрос.

Первый опыт оказался удачным и за время эфира в студию много звонили и задавали вопросы не только Марии Пасека, но и самой Анастасии.

Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей


Сейчас, когда все уже позади, Анастасия Рафаловская призналась, что была очень счастлива и взволнована, когда получила приглашение стать телеведущей на канале Юмор Box. Она довольна, что все прошло прекрасно, и очень надеется, что зрителям понравилась передача! Ну, а следующий эфир уже не за горами - 2 апреля.

Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей

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Ключевые слова: Анастасия Рафаловская

Количество просмотров: 2 067
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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