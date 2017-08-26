Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей

Как рассказала Анастасия, к эфиру она готовилась несколько недель и за это время успела посмотреть все выступления прославленной гимнастки, узнать о ее карьере и жизни, а также подготовить к интервью интересные вопросы и блиц-опрос.Первый опыт оказался удачным и за время эфира в студию много звонили и задавали вопросы не только Марии Пасека, но и самой Анастасии.Сейчас, когда все уже позади, Анастасия Рафаловская призналась, что была очень счастлива и взволнована, когда получила приглашение стать телеведущей на канале Юмор Box. Она довольна, что все прошло прекрасно, и очень надеется, что зрителям понравилась передача! Ну, а следующий эфир уже не за горами - 2 апреля.