Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово

Накануне страничка Виктории Боня обновилась снимком знаменитости с огромным букетом роз. Фото вызвало настоящий взрыв негодования среди читателей блога - телеведущую обвинили в том, что даже в дни траура она продолжает "тусоваться" и как ни в чём ни бывало выкладывать гламурные кадры. Фото с выдержкой из комментариев людей Виктория разместила в блоге лично.В подписи к кадру последовал и разгневанный комментарий самой звезды: "Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей... Это не касается всех... Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём. Черти!" - написала Боня.Чуть ранее она выложила фото с поминального мемориала и подписала его так: "Благородные сердца молятся. Сложно передать словами, как хочется поддержать родных и близких жертв трагедии и даже просто горожан Кемерово! Нет таких слов, которые могли бы облегчить хоть на каплю эту горечь потерь... Ну что мы можем? А мы можем начать с себя, стать более ответственными за все, что происходит с нами! А не тыкать теперь пальцем в кого-либо... вина здесь абсолютно всех и каждого из нас! Я уже писала об этом раньше... мы стали чужими друг другу, каждый сам за себя... нет единства и это нас убивает и будет дальше убивать, а страдают от нашего безразличия наши дети! Сохрани, Господи, их души!".