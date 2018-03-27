Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово

Сегодня, 17:06
В блоге телеведущей Виктории Боня разгорелся скандал на фоне неподобающих трагедии снимков звезды.

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово
Накануне страничка Виктории Боня обновилась снимком знаменитости с огромным букетом роз. Фото вызвало настоящий взрыв негодования среди читателей блога - телеведущую обвинили в том, что даже в дни траура она продолжает "тусоваться" и как ни в чём ни бывало выкладывать гламурные кадры. Фото с выдержкой из комментариев людей Виктория разместила в блоге лично.

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово


Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово


В подписи к кадру последовал и разгневанный комментарий самой звезды: "Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей... Это не касается всех... Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнём. Черти!" - написала Боня.

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово


Чуть ранее она выложила фото с поминального мемориала и подписала его так: "Благородные сердца молятся. Сложно передать словами, как хочется поддержать родных и близких жертв трагедии и даже просто горожан Кемерово! Нет таких слов, которые могли бы облегчить хоть на каплю эту горечь потерь... Ну что мы можем? А мы можем начать с себя, стать более ответственными за все, что происходит с нами! А не тыкать теперь пальцем в кого-либо... вина здесь абсолютно всех и каждого из нас! Я уже писала об этом раньше... мы стали чужими друг другу, каждый сам за себя... нет единства и это нас убивает и будет дальше убивать, а страдают от нашего безразличия наши дети! Сохрани, Господи, их души!".

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово

← Главный редактор журнала Ballare Анастас...

Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 6 812
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Виктория Боня опубликовала совместную фотографию с мамой
Виктория Боня доказала, что она отличается от обычных людей
Виктория Боня выходит замуж
Виктория Боня опубликовала в блоге фото подросшей дочки
Самое популярное за неделю

Виктория Боня оскорбила подписчиков из-за скандала со снимком в дни траура по погибшим в Кемерово В блоге телеведущей Виктории Боня разгорелся скандал на фоне неподобающих трагедии снимков звезды.
Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская получила предложение стать телеведущей Дебют Анастасии Рафаловской состоялся на телеканале Юмор Box, а в гости на её шоу пришла спортсменка и призер Олимпийских Игр в Рио-де Жанейро, гимнастка, Мария Пасека.
Ольга Бузова заявила о том, что скоро появится ее собственный канал В последнее время телеведущая и певица Ольга Бузова находится на пике славы, она пробует себя в различных сферах.
Поклонники пришли в восторг фотографией подросшей дочери Резо Гигинеишвили Около девяти лет назад режиссер Резо Гигинеишвили оформил развод с первой супругой, певицей Анастасией Кочетковой.
Ксения Бородина раскрыла правду о конфликте с Катей Жужа На протяжении многих лет телеведущая Ксения Бородина близко дружила с Катей Жужа, но теперь девушки перестали поддерживать связь.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.