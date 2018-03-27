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Певица Ксения Луговая с восторгом вспомнила про встречу с инопланетянином

Вчера, 22:52
Молодая певица Ксения Луговая удивила подробностями свой насыщенной жизни.

Певица Ксения Луговая с восторгом вспомнила про встречу с инопланетянином
В апреле этого года у Ксении Луговой выходит дебютный альбом под лаконичным названием «Твоя».

«Твоя» - это 11 композиций, над которыми певица работала больше года. Это маленькие истории любви, полные романтики и искренности, душевных переживаний и откровенных признаний, иронии и эпатажа.

Ксении помогала большая команда известных музыкальных продюсеров, композиторов, поэтов, аранжировщиков. Так, к примеру, несколько треков в альбоме были записаны шведской студией «Snowflake music», (владелец - Joakim Jan Bjorklund), известной по работе с «Ace Of Base», Дженнифер Лопес, Полиной Гагариной (знаменитый трек «Million Voice») и другими.

Сама Ксения с большой теплотой, а порой, и юмором вспоминает наиболее яркие моменты и ситуации, возникавшие при создании той или иной композиции. Вот ее рассказ о самом первом записанном треке «Гагарин»:

- Я хорошо помню, как записывала эту песню. Волновалась жутко. Хотя делала вид, что абсолютно спокойна. Я тогда даже не понимала, что приобрела трек, который имеет настолько сложные музыкальные ходы, что, наверное, не каждый опытный вокалист смог бы взять все «гагаринские» ноты!

Певица Ксения Луговая с восторгом вспомнила про встречу с инопланетянином


Но, когда через пару часов записи мне сказали: «Ксения, все отлично, ты свободна», я поняла, что справилась.

Трек понравился всей моей команде, и мы приняли решение, что надо снимать клип. Возник вопрос - снимать про что? Мы понимали, раз в песни упоминается фамилия первого советского космонавта, то что-то космическое должно присутствовать. При этом самого Гагарина быть не должно. В данном треке это лишь образ для сравнения: мой любимый мужчина - и первый, и надежный, и красивый, каким мы привыкли считать Юрия Алексеевича.

Тогда съемочная команда предложила украсить клип космическими образами: космонавтом в скафандре , из которого вылетали бабочки, младенцем- инопланетянином, персонажами явно неземного происхождения.

Но больше всего клипмейкерам захотелось надеть на меня платье невероятно огромной длины, при этом фантастической красоты! Ну, раз надо, так надо. Мы стали искать дизайнеров, которые бы соорудили этот шедевр. Но время поджимало….

Спасла нас сама команда клипмейкеров. Они из старого манекена и серебряной краски соорудили мне бюстье. А потом поставили на две высокие табуретки и из плотной фольги «скроили» шикарную, масштабную юбку, которая на свету переливалась невероятными цветами.

Певица Ксения Луговая с восторгом вспомнила про встречу с инопланетянином


Помню, как этим «произведением искусства» все восхищались, а я стояла на табуретках и с трудом сдерживала слезы! Потому что без движения мне пришлось стоять около двух часов! Спина болела, ноги сводило. А еще на руках у меня был маленький инопланетянин из силикона весом килограммов в пять!".

Надеемся, что и в будущем Ксения будет радовать не менее яркими творческими историями.

Певица Ксения Луговая с восторгом вспомнила про встречу с инопланетянином

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Ключевые слова: Ксения Луговая

Количество просмотров: 1 352
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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