Однако Пэрис, видимо, не слишком дорожит шикарным украшением - звезда едва не лишилась кольца во время одной из вечеринок в Майами. Хилтон обнаружила пропажу после зажигательных танцев - позже выяснилось, что кольцо просто слетело с её руки и угодило в одно из ведёрок со льдом для охлаждения напитков, стоявшего на столике.
Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов
Сегодня, 01:04
Светская львица Пэрис Хилтон потеряла роскошное помолвочное кольцо.
Совсем недавно стало известно о помолвке 37-летней Пэрис Хилтон и её возлюбленного, 32-летнего актера Криса Зилки. Будущий жених не поскупился и преподнёс любимой кольцо с огромным бриллиантом в 20 карат стоимостью 2 миллиона долларов.
Однако Пэрис, видимо, не слишком дорожит шикарным украшением - звезда едва не лишилась кольца во время одной из вечеринок в Майами. Хилтон обнаружила пропажу после зажигательных танцев - позже выяснилось, что кольцо просто слетело с её руки и угодило в одно из ведёрок со льдом для охлаждения напитков, стоявшего на столике.
Однако Пэрис, видимо, не слишком дорожит шикарным украшением - звезда едва не лишилась кольца во время одной из вечеринок в Майами. Хилтон обнаружила пропажу после зажигательных танцев - позже выяснилось, что кольцо просто слетело с её руки и угодило в одно из ведёрок со льдом для охлаждения напитков, стоявшего на столике.
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Ключевые слова: Пэрис Хилтон
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Количество просмотров: 793
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, us weekly, zimbio.com
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Автор фото: instagram, us weekly, zimbio.com
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