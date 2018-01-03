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Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов

Сегодня, 01:04
Светская львица Пэрис Хилтон потеряла роскошное помолвочное кольцо.

Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов
Совсем недавно стало известно о помолвке 37-летней Пэрис Хилтон и её возлюбленного, 32-летнего актера Криса Зилки. Будущий жених не поскупился и преподнёс любимой кольцо с огромным бриллиантом в 20 карат стоимостью 2 миллиона долларов.

Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов


Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов


Однако Пэрис, видимо, не слишком дорожит шикарным украшением - звезда едва не лишилась кольца во время одной из вечеринок в Майами. Хилтон обнаружила пропажу после зажигательных танцев - позже выяснилось, что кольцо просто слетело с её руки и угодило в одно из ведёрок со льдом для охлаждения напитков, стоявшего на столике.

Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов


Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 793
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, us weekly, zimbio.com

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