Пэрис Хилтон потеряла украшение за 2 миллиона долларов

Совсем недавно стало известно о помолвке 37-летней Пэрис Хилтон и её возлюбленного, 32-летнего актера Криса Зилки. Будущий жених не поскупился и преподнёс любимой кольцо с огромным бриллиантом в 20 карат стоимостью 2 миллиона долларов.Однако Пэрис, видимо, не слишком дорожит шикарным украшением - звезда едва не лишилась кольца во время одной из вечеринок в Майами. Хилтон обнаружила пропажу после зажигательных танцев - позже выяснилось, что кольцо просто слетело с её руки и угодило в одно из ведёрок со льдом для охлаждения напитков, стоявшего на столике.