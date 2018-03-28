Мария Максакова обратилась к погибшему супругу, доказав ему верность

В течение этого года Марии приписывали романы с другими мужчинами. Недавно же исполнительница решила пресечь все слухи, написав трогательное обращение супругу.«Мой дорогой и любимый, единственный муж, мой Диночка. Вот я прожила, прокарабкалась этот год. Вчера была годовщина как тебя нет со мной. Сегодня мой дебют в Харьковской опере, я думаю, ты это и сам видишь, – заявила Мария. – Думаю, ты бы был доволен мной и гордился тем, что я справилась и не отступила ни на йоту от всего, во что мы верили. Конечно, за это время я прокрутила тысячи вариантов как можно было бы сделать еще и где надо было быть осторожнее… Я даже думала порой, что лучше вовсе не родиться, чем пережить такое горе, которое я пережила».Денис Вороненков и Мария Максакова официально стали мужем и женой три года назад, и артистка признательна ему за прекрасное время, проведенное вместе.