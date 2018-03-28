Витас оказался за решеткой из-за стрельбы

После этого за ним приехала полиция, которая нашла 45 гильз. Теперь же стало известно о задержании исполнителя, ему назначено наказание в виде ареста на 7 суток.«Принятое решение Одинцовского суда города Москвы по административному аресту на 7 дней (домашний арест) будет опротестовано сегодня. Ранее суд вынес решение о штрафе в 500 рублей за «нарушение общественного порядка», но под давлением прокуратуры поменял решение. Апелляция подготовлена и передана в суд. Семья артиста, жена и двое несовершеннолетних детей, родственники и многочисленные фанаты певца по всему миру выражают поддержку в этой крайне неприятной ситуации», - рассказал продюсер Витаса.Стоит отметить, что артист отказался от прохождения освидетельствования на содержания алкоголя в крови, причем стрельбу он устроил в присутствии своего сына.