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Альбина Джанабаева поведала о том, что же ей пришлось пережить с Валерием Меладзе

Сегодня, 09:02
У популярных певцов Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой подрастают двое детей, 14-летний Константин и 3-летний Лука.

Альбина Джанабаева поведала о том, что же ей пришлось пережить с Валерием Меладзе
После того как стало известно о романе исполнителей, на Альбину обрушился шквал критики, многие обвиняли ее в том, что она разрушила семью Валерия. По словам Джанабаевой, поначалу ей было сложно, но постепенно она научилась не реагировать на критику.

Альбина Джанабаева поведала о том, что же ей пришлось пережить с Валерием Меладзе


«Скрывать и не афишировать свои отношения – это разные вещи. В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в «Инстаграме». Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно», - заявила артистка.

Альбина предпочитает скрывать своих детей от повышенного внимания общественности, поэтому не публикует снимки, на которых можно рассмотреть их лица.

Альбина Джанабаева поведала о том, что же ей пришлось пережить с Валерием Меладзе

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 3 367
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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