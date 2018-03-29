Альбина Джанабаева поведала о том, что же ей пришлось пережить с Валерием Меладзе

После того как стало известно о романе исполнителей, на Альбину обрушился шквал критики, многие обвиняли ее в том, что она разрушила семью Валерия. По словам Джанабаевой, поначалу ей было сложно, но постепенно она научилась не реагировать на критику.«Скрывать и не афишировать свои отношения – это разные вещи. В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в «Инстаграме». Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно», - заявила артистка.Альбина предпочитает скрывать своих детей от повышенного внимания общественности, поэтому не публикует снимки, на которых можно рассмотреть их лица.